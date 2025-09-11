Доктор объяснил, как улучшить нервную систему через питание

Миндаль, натуральный кофе, черника и жирная рыба помогут повысить концентрацию внимания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

© unsplash

Она отметила, что в целом и сладости приводят к всплеску энергии из-за мгновенного всасывания глюкозы в кровь. Однако затем поджелудочная железа выбрасывает инсулин, который снижает ее уровень, и возникает гипогликемия, проявляющаяся усталостью, раздражительностью и чувством голода.

«Прекрасный перекус для повышения концентрации внимания – это горсть миндаля и натуральный кофе. Первый является ценным источником витаминов B6 и B9, улучшающих передачу нервных сигналов, а также витамина Е, который действует как антиоксидант, защищая нейроны от окислительного стресса (процесс повреждения клеток. – Прим. ред.)».

В свою очередь, кофеин стимулирует центральную нервную систему, блокируя аденозин (нейромедиатор сна), повышает бодрость и концентрацию внимания. К тому же он расширяет сосуды мозга, который в результате получает больше кислорода и глюкозы. Также содержащиеся в кофе антиоксиданты (например, хлорогеновая кислота) защищают нейроны от повреждений, пояснила Русакова.

Кроме этого, диетолог посоветовала вводить в рацион продукты, богатые жирными кислотами омега-3.

«Эти вещества встраиваются в мембраны нейронов и улучшают передачу сигналов между клетками. Поэтому, например, жирная рыба и грецкие орехи очень хорошо повышают концентрацию», – отметила врач.

Она добавила, что также этому способствуют черника и темный шоколад. В них содержатся антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие нейроны при стрессе, и усиливают кровоток, доставляя больше кислорода к гиппокампу (зоне памяти).

«Отлично повышают концентрацию внимания продукты, богатые витаминами группы B, такие как яйца, авокадо и так далее. Они участвуют в выработке ацетилхолина – нейромедиатора, играющего важную роль в скорости реакции и запоминании, а также поддерживают миелиновые оболочки нервов, предотвращая "короткие замыкания" в мыслях».

В свою очередь, алкоголь и еда, богатая быстрыми углеводами (белый хлеб, сладкая газировка, фастфуд), ухудшают концентрацию и замедляют передачу сигналов в мозге, отметила Русакова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что в луке содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами. Также он богат бета-каротином, который способствует обновлению слизистых оболочек. Чем они крепче, тем сложнее вирусам и бактериям в них пробраться, поэтому риск заболеть становится гораздо меньше.