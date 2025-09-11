В России хотят открыть мужские консультации

Контролировать репродуктивное здоровье необходимо не только у женщин, но и у мужчин, для которых надо открывать консультации по аналогии с женскими. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости

«Мы хорошо понимаем, что важным фактором при принятии решения рожать ребенка или не рожать является наличие инфраструктуры, что называется, на уровне протянутой руки. Детский сад, школа, поликлиника, детская площадка, стадион и так далее - это очень серьезные мотивирующие факторы», — заявила Матвиенко на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов на тему "Демография 2.0. Перезагрузка", комментируя выступление мэра Москвы Сергея Собянина.

Спикер отметила, что в столице создан высокий стандарт и все делается для комфортной, благополучной жизни людей.

«Сергей Семенович много говорил о женских консультациях, женском здоровье, что очень правильно. Но хочу еще раз подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только у женщин, но и у мужчин. Нужны, если хотите, мужские консультации. Вот заставьте мужчину проверить репродуктивное здоровье там, где написано "женская консультация"! Да он никогда в жизни не пойдет!» — продолжила политик.

Она также обратила внимание на то, что в Москве и в других регионах уже есть практика, когда одно здание поделено поровну: для женской и мужской консультации с разными входами.