Врач назвала опасность зубной пасты

Каждый день миллионы людей по всему миру совершают утренний ритуал чистки зубов, даже не подозревая, что некоторые компоненты их зубной пасты могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Врач-гигиенист Инна Гришина рассказывает, какие вещества скрываются за яркой упаковкой и почему они могут быть опасны.

Первые средства для ухода за полостью рта появились еще в Древнем Египте, где использовали смеси из золы и мирры. В XIX веке в состав начали добавлять мыло, а затем и синтетические компоненты. Сегодняшний рынок предлагает тысячи вариантов зубных паст, но не все они одинаково безопасны.

Стандартная зубная паста состоит из нескольких основных компонентов: абразивных веществ, связующих элементов, увлажнителей, ароматизаторов и активных добавок. Однако среди этих компонентов есть такие, которые вызывают серьезные опасения у специалистов.

Триклозан: антибактериальный парадокс

Одним из наиболее опасных компонентов является триклозан — вещество, которое долгое время считалось панацеей в борьбе с бактериями. Исследования показали его связь с гормональными нарушениями, аллергическими реакциями и разрушением полезной микрофлоры. Более того, существует риск развития антибиотикорезистентности из-за его постоянного использования. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Сульфаты: коварство пены

Поверхностно-активные вещества SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия), отвечающие за образование пены, могут вызывать раздражение слизистой оболочки рта, аллергические реакции и даже нарушить целостность защитного слоя эмали. Эти вещества способны накапливаться в организме, что вызывает особую тревогу.

Искусственные подсластители

Сахарин и сорбитол, добавляемые для улучшения вкуса, могут стать причиной разрушения эмали при длительном использовании. Они создают условия для развития кариеса и, по некоторым данным, могут иметь канцерогенный эффект. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Диоксид титана

E171, используемый для придания пасте белого цвета, вызывает серьезные опасения у исследователей. Его частицы могут накапливаться в организме, вызывать аллергические реакции и потенциально обладать канцерогенным действием.

Фториды

Противокариозные компоненты — например, фториды, — могут быть опасны при избыточном употреблении. Их накопление в организме может привести к флюорозу, а у некоторых людей они вызывают аллергические реакции.

Безопасные альтернативы

Современная стоматология предлагает множество натуральных заменителей опасных веществ. Это растительные экстракты, эфирные масла, минеральные компоненты природного происхождения, пробиотики и ферменты. Они обеспечивают эффективную защиту зубов без риска для здоровья. Поэтому при выборе зубной пасты очень важно внимательно изучать состав на упаковке. Отдавайте предпочтение продуктам без SLS/SLES, избегайте триклозана и выбирайте пасты с натуральными компонентами. Не забывайте проверять наличие сертификатов качества и срок годности.

Практические рекомендации

Для безопасного использования зубной пасты соблюдайте следующие правила: не превышайте рекомендованную дозу, храните пасту в недоступном для детей месте, при появлении аллергических реакций немедленно прекратите использование. Регулярно меняйте зубную пасту и обращайте внимание на срок годности. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Также помните, что компоненты зубных паст не только влияют на здоровье человека, но и загрязняют окружающую среду. Микропластик и другие опасные вещества попадают в водоемы, накапливаются в почве и влияют на морские экосистемы.