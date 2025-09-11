Три ингредиента, которые навредят вашему кишечнику

Если вы ведёте здоровый образ жизни, то очень важно обращать внимание на то, что вы едите или пьёте. Вот какие вещества в составе популярных продуктов плохо влияют на кишечник.

Мальтодекстрин. Он может быть в составе спортивных или энергетических напитков, конфет, заправок для салатов, суповых смесей быстрого приготовления. Исследования его влияния на здоровье показывают неоднозначные результаты. В некоторых говорится, что он может нарушать баланс кишечной микрофлоры и способствовать росту штаммов бактерий, связанных с воспалением и болезнью Крона. Но одна небольшая научная работа продемонстрировала, что мальтодекстрин может способствовать росту некоторых полезных бактерий, важных для пищеварения.

Нитрат натрия или нитрит. В организме эти вещества могут образовывать соединения нитрозамины - известные канцерогены. Содержатся они в мясных деликатесах и некоторых других продуктах типа порошка сельдерея.

Каррагинан. Этот эмульгатор обычно добавляют в мороженое, протеиновые и энергетические батончики. Исследования показывают, что каррагинан может ухудшить симптомы у некоторых людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК), а также с болезнью Крона или язвенным колитом. Также учёные связывают это соединение с воспалением кишечника, повреждением его слизистой, бактериальным дисбалансом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.