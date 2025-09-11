Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

Употребление некоторых продуктов может особенно негативно повлиять на здоровье зубов, предупредил врач-стоматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Ворошилин. Самые вредные для зубов продукты он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По его словам, зубам вредят кислые продукты питания — например, концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады. Входящие в состав этих продуктов кислоты способствуют разрушению зубной эмали, повышая чувствительность зубов и риск развития кариеса, объяснил врач.

В список опасных для зубов продуктов стоматолог внес и сладости. В частности, он упомянул леденцы, которые в отличие от обычной шоколадной конфеты находятся в полости рта гораздо дольше и позволяют бактериям более продолжительное время использовать сахар для своей жизнедеятельности. В результате брожения эти бактерии распадаются на кислоты, которые также могут нарушать целостность зубной эмали.

«После употребления таких продуктов рекомендуется почистить зубы или, если нет возможности, ополоснуть полость рта водой», — Андрей Ворошилин, врач-стоматолог.

Доктор также призвал не очищать семечки от кожуры с помощью передних зубов: при таком длительном и регулярном физическом воздействии на верхнем и нижнем резцах появляется клиновидное углубление. В таком случае человеку может потребоваться композитная эстетическая реставрация, а при большом поражении зуба — установка керамических виниров или коронок, заключил врач.

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров. Эти зубы не растут у молодых людей не из-за особенностей питания, считает она.