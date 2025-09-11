Снижение давления и другие преимущества томатного сока

Томатный сок - отличный способ насытить организм водой и питательными веществами. Исследования показывают, что он поддерживает здоровье сразу в нескольких аспектах.

Поддержание общей нормы потребления питательных веществ. В состав томатного сока входят витамины А, С, К, витамины группы В, калий, магний, марганец. Также он на 94% состоит из воды.

Снижение кровяного давления. Томатный сок содержит ликопин и калий, которые регулируют давление.

Снижение холестерина. При регулярном употреблении томатного сока снижается уровень вредного холестерина в крови.

Защита от хронических болезней. Ликопин в составе томатного сока связывают с более низким риском развития болезней сердца и некоторых видов рака.

Снижение риска развития диабета 2 типа. Это обусловлено антиоксидантными и противовоспалительными свойствами ликопина.

Стабилизация уровня сахара в крови. У томатного сока низкий гликемический индекс. Это значит, что он не вызывает скачков уровня глюкозы в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.