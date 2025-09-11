Среди множества биодобавок с Омега-3 легко запутаться, поэтому важно знать, на что обращать внимание при покупке.

Изучите сырье, из которого получены Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Наиболее ценным считается рыбий жир из жирной морской рыбы, особенно дикой. Именно морские источники в клинических исследованиях показали более выраженную пользу, особенно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней почек.

Убедитесь, что препарат сертифицирован и зарегистрирован в России, это защитит от подделок и некачественной продукции. А также покупайте добавки только в аптеках: там соблюдают условия хранения и транспортировки.

Что важно знать перед приемом Омега 3-6-9

И наконец, выбирайте продукцию крупных и проверенных производителей, которые регулярно проходят контроль качества и дорожат своей репутацией. Это гарантирует безопасность и эффективность препарата.

Подробнее об этом рассказала в видео врач-эндокринолог Арутюнова Маргарита.