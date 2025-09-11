Почему у мужчин стремительно падает уровень тестостерона

С 1980-х годов средний уровень тестостерона у мужчин снизился на 20-30%. Это тревожная статистика, которая вызывает обеспокоенность как медицинского сообщества, так и мужчин, попадающих в зону риска.

В комментарии для RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему уровень этого важного гормона так снизился, какие последствия это может иметь для здоровья и качества жизни мужчин.

Причины снижения уровня тестостерона

1. Изменение образа жизни: в современном мире мужчины ведут менее активный образ жизни. Увеличение времени, проводимого за компьютерами и сотовыми телефонами, приводит к плохой физической активности, что, в свою очередь, снижает уровень тестостерона.

2. Питание: современная диета часто содержит высокое количество переработанных продуктов и сахара, что негативно влияет на гормональный фон. Питание играет ключевую роль в поддержании нормального уровня тестостерона.

3. Окружающая среда: химические вещества, ксеноэстрогены и пластиковые изделия могут имитировать эстроген в организме мужчин, изменяя тем самым гормональный баланс. Важно быть внимательными к тому, какие продукты мы используем в быту.

4. Ожирение: избыточная масса тела, особенно в области живота, приводит к повышению уровня эстрогена в организме, что снижает уровень тестостерона.

«Мужчины должны следить за окружностью талии – она не должна превышать 94 см».

5. Недосып: исследования показывают, что недостаток сна может сократить уровень тестостерона на 10-15%.

«Пятичасовой сон — это не вариант для здоровья», — поделилась эксперт.

6. Стресс: постоянный стресс повышает уровень кортизола, который, в свою очередь, негативно влияет на тестостерон.

«Наша психоэмоциональная устойчивость должна быть на первом месте», — добавляет врач.

7. Низкий уровень витамина D: оптимальный уровень этого витамина составляет 50-70 ng/ml.

«Недостаток витамина D может быть одной из причин снижения тестостерона».

Последствия низкого уровня тестостерона

Низкий уровень тестостерона может вызвать серьезные проблемы, включая:

Пониженное либидо и эректильная дисфункция;

Усталость и депрессия;

Потеря мышечной массы и силы;

Развитие остеопороза и болезни сердца;

Метаболический синдром и ожирение.

Рекомендации по оптимизации образа жизни

Перед тем как рассматривать возможность приема тестостерона, Екатерина Дмитренко рекомендует:

Оптимизировать режим сна: стремитесь к 7-8 часам качественного сна каждую ночь.

Составить здоровье питание: увеличьте потребление свежих овощей, фруктов и белковых продуктов. Избегайте переработанных и высокосодержащих сахар продуктов.

Увеличить физическую активность: найдите вид спорта, который вам нравится, и занимайтесь им регулярно.

Контролировать уровень стресса: практикуйте медитацию, йогу или дыхательные упражнения.

Следить за уровнем витамина D: регулярно проверяйте уровень витамина D в крови и при необходимости принимайте добавки.

Снижение уровня тестостерона у современных мужчин — это серьезная и многоаспектная проблема, связанная с образом жизни, окружающей средой и психологическим состоянием. Не забывайте, что здоровый образ жизни способен значительно улучшить качество вашей жизни и поддержать уровень тестостерона на оптимальном уровне.