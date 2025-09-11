Как правильно отдыхать, чтобы не «сгореть» на работе

Как правильный подход к отдыху способствует поддержанию продуктивности и баланса в быстром темпе работы. Эксперт объяснила, что нужно делать карьеристам, чтобы отдыхал восстанавливал силы.

Елена Баскакова, велнес-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» и специалист в области ментального здоровья, делится с RuNews24.ru своими взглядами на важность качественного отдыха для амбициозных карьеристов.

«Существует выражение: «Карьера — это не спринт, а марафон». Это означает, что фокус не только на быстром старте, но и на способности удерживать темп на протяжении всего пути. Поддержание равномерного ритма — задача довольно сложная для профессионалов, требующая тщательного анализа и планирования, как и любая другая форма деятельности. Как же выдержать этот марафон? Как не свернуть с дистанции раньше финиша?», — поделилась эксперт.

В условиях современной профессиональной среды отдых зачастую рассматривается как несущественный элемент, который можно отложить на потом. Некоторые «трудоголики» даже испытывают чувство вины за свои дни отдыха, что является базовой потребностью в восстановлении сил. Однако исследования показывают, что полноценный отдых является критически важным для карьерного роста и общего успеха в профессии.

Искусство истинного отдыха заключается не в безделье или просто лежании на диване, а в умении осознанно восстанавливать силы для возвращения к работе с новой энергией и креативом. Это активный процесс, для которого необходимо понимать свои потребности, выбирать методы расслабления и создавать подходящую атмосферу. Важно определить, что именно нужно для восстановления — будь то физический отдых, эмоциональная разгрузка, интеллектуальная стимуляция или духовное обогащение. Каждое из этих направлений может быть крайне полезным на различных этапах карьеры.

Как правильно спланировать отдых? Нам кажется, что мы знаем, что нам нужно, и часто сами составляем сценарий для своего отпуска. Но действительно ли это всегда приносит успех? Иногда после отдыха требуется ещё один перерыв, и причина этого кроется в неверном планировании. Многим работающим людям не хватает времени, чтобы тщательно организовать свой график.

Перенасыщенная программа не позволяет организму полностью восстановиться, а адаптация к новому часовому поясу и климату тоже создает дополнительные трудности. Более того, многие игнорируют планирование физической и эмоциональной разгрузки, что крайне важно.

Чувство, что после отпуска требуется ещё один, служит сигналом организма о необходимости большего времени для восстановления. Чтобы избежать этого, важно осознанно планировать отдых, учитывая свои потребности и возможности, что позволит вернуться к вновь к работе с новыми силами и энтузиазмом.

Что может сделать карьерист, чтобы избежать такую ситуацию:

Планируйте достаточно длинный отпуск: выделите не менее двух недель для полноценного отдыха, чтобы дать организму время на восстановление;

Не перегружайте программу отдыха: оставьте время для расслабления и спонтанных занятий;

Делегируйте рабочие задачи: перед отпуском завершите важные дела и передайте обязанности коллегам;

Создайте информационный детокс вокруг себя;

Постепенно возвращайтесь к рабочим делам: не бросайтесь сразу на сложные задачи после возвращения;

Доверьте организацию отпуска профессионалам.

Последний момент особенно важен. Существуют специализированные команды, которые, основываясь на исследованиях и опыте, разрабатывают сбалансированные маршруты и программы. Карьеристу нужно лишь понять, что в этой ситуации стоит довериться профессионалам и отпустить некоторые аспекты контроля, что может быть сложно для людей с деловым подходом к жизни.