Как получить витамин D без приема БАДов

Витамин D очень важен для поддержания крепких костей, здоровья мышц, обмена веществ и не только. Для поддержания его уровня в норме не обязательно принимать пищевые добавки - достаточно просто выполнять несколько рекомендаций.

Вот какие действия помогут вам получить больше витамина D.

Ешьте жирную рыбу, выловленную в дикой природе. В ней витамина D содержится больше, чем в той, что выращена на ферме. В 85 г варёной нерки, которая выловлена в дикой природе, 570 МЕ этого витамина. Можете попробовать лосось, скумбрию, сельдь, сардины.

Ешьте грибы, обработанные ультрафиолетом. Только в них есть витамин D. На 100 г таких грибов может приходиться 150–200 МЕ, а то и 400-500 МЕ.

Пейте молоко. Практически все его виды содержат витамин D. В одной чашке молока обычно 120 МЕ, а это около 15% от суточной нормы витамина.

Ешьте яйца целиком. В одном крупном яйце содержится 44 МЕ витамина D, но если куры выращиваются на пастбищах или питаются кормом, обогащённым витамином D, то это количество может достигать 500 МЕ на желток.

Пейте обогащённый апельсиновый сок. Такие варианты могут содержать витамины С, D, кальций.

Проводите время на свежем воздухе. Наша кожа вырабатывает витамин D под воздействием ультрафиолетовых лучей типа B. Для этого даже не нужно специально загорать - вы можете просто гулять на улице или заниматься своими делами.

