Какие продукты становятся полезнее после охлаждения

У некоторых продуктов при охлаждении меняется химическая структура. Это может, например, улучшить их усвояемость или помочь регулировать уровень сахара в крови.

Белый рис. Когда он готовится и охлаждается, образуется резистентный крахмал, который переваривается медленнее. Это помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа.

Овёс. Он тоже образует резистентный крахмал, полезный для уровня сахара в крови и здоровья кишечника.

Картофель. Ещё один продукт, содержащий много углеводов. При охлаждении и приготовлении он тоже образует резистентный крахмал.

Укроп. Согласно результатам одного исследования, в охлаждённом виде укроп содержит больше фенольных кислот (антиоксидантов). Но для этого его нужно хранить в холодильнике 15 дней. Фенольные кислоты помогают предотвратить развитие болезней, связанных с окислительным стрессом.

Ячмень. Он вырабатывает при варке и охлаждении резистентный крахмал.

Паста. Это ещё один хороший источник резистентного крахмала. Полезнее всего выбирать цельнозерновые макароны.

Фасоль пинто. В варёном и охлаждённом виде они даёт резистентный крахмал.

Выпеченный хлеб. В таком хлебе, если он остыл, больше резистентного крахмала, чем в изделии из печи или хранившимся при более высоких температурах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.