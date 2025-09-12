Какие продукты становятся полезнее после охлаждения

У некоторых продуктов при охлаждении меняется химическая структура. Это может, например, улучшить их усвояемость или помочь регулировать уровень сахара в крови.
Белый рис. Когда он готовится и охлаждается, образуется резистентный крахмал, который переваривается медленнее. Это помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа.
Овёс. Он тоже образует резистентный крахмал, полезный для уровня сахара в крови и здоровья кишечника.
Картофель. Ещё один продукт, содержащий много углеводов. При охлаждении и приготовлении он тоже образует резистентный крахмал.
Укроп. Согласно результатам одного исследования, в охлаждённом виде укроп содержит больше фенольных кислот (антиоксидантов). Но для этого его нужно хранить в холодильнике 15 дней. Фенольные кислоты помогают предотвратить развитие болезней, связанных с окислительным стрессом.
Ячмень. Он вырабатывает при варке и охлаждении резистентный крахмал.
Паста. Это ещё один хороший источник резистентного крахмала. Полезнее всего выбирать цельнозерновые макароны.
Фасоль пинто. В варёном и охлаждённом виде они даёт резистентный крахмал.
Выпеченный хлеб. В таком хлебе, если он остыл, больше резистентного крахмала, чем в изделии из печи или хранившимся при более высоких температурах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.