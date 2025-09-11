Нейл-стилист прокомментировала запрет гель-лаков в Европе

Нейл-стилист посоветовала не покрывать ногти гель-лаком в сомнительных местах
Нейл-стилист Дарья Мещерякова в интервью радио Sputnik прокомментировала запрет гель-лаков в Европе. По ее словам, эта мера не отразится на российском рынке бьюти-услуг.
Как предупредили западные ученые, использование гель-лака может негативно сказаться на женском здоровье из-за вещества триметилбензоилдифенилфосфина (ТРО). Мещерякова назвала подачу данной новости в СМИ панической.
«Вещество это - фотоинициатор, отвечающий за отвердение материала в лампе. У него есть много аналогов, которые, очевидно, вызывают у химиков меньше подозрений», - отметила она.
По словам специалиста, в сфере маникюра есть как бюджетные компоненты, так и дорогостоящие. Зачастую компоненты, которые соответствуют всем стандартам безопасности, стоят дороже.
«Любое покрытие - это не совсем чистое здоровье, особенно при перенашивании. Рекомендуется носить покрытие около 2,5-3 недель. Я советую клиентам не делать дешевое покрытие в сомнительных местах, а мастерам - не экономить на материалах», - отметила Мещерякова.