Нейл-стилист прокомментировала запрет гель-лаков в Европе

Нейл-стилист Дарья Мещерякова в интервью радио Sputnik прокомментировала запрет гель-лаков в Европе. По ее словам, эта мера не отразится на российском рынке бьюти-услуг.

© Вести Подмосковья

Как предупредили западные ученые, использование гель-лака может негативно сказаться на женском здоровье из-за вещества триметилбензоилдифенилфосфина (ТРО). Мещерякова назвала подачу данной новости в СМИ панической.

«Вещество это - фотоинициатор, отвечающий за отвердение материала в лампе. У него есть много аналогов, которые, очевидно, вызывают у химиков меньше подозрений», - отметила она.

По словам специалиста, в сфере маникюра есть как бюджетные компоненты, так и дорогостоящие. Зачастую компоненты, которые соответствуют всем стандартам безопасности, стоят дороже.