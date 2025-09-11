Правда ли, что стресс может привести к смерти

Длительный дистресс может привести к инвалидизации и смерти, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов.

© Газета.Ru

Впервые представление о стрессе сформулировал в 1936 году Ганс Селье. Развитие стресса по теории Селье проходит три стадии: стадию тревоги, стадию сопротивления и стадию истощения. Ее называют дистрессом, именно он может быть смертельным.

«На стадии тревоги в кровь из надпочечников выделяется большое количество адреналина. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы действительно на этом начальном этапе может возникнуть повышение давления, усиление частоты сердечных сокращений, ухудшение питания миокарда, могут возникнуть тахиаритмии, что отрицательно скажется на здоровье. Но чаще этот первый этап — спасение от неожиданности. Вторая стадия резистентности, когда организм адаптируется к воздействию и уже не ощущает произошедшее как шок. Если на этой второй стадии стрессовое воздействие прекращается, то организм возвращается к привычной жизни, а если этого не происходит, то наступает третья стадия — стадия истощения или тот самый дистресс, когда происходит снижение активности гормонов адаптации, снижается артериальное давление и температура тела, накапливается в тканях молочная кислота. Чем дольше в третьей фазе будет продолжаться действие стрессорного фактора, тем более выражено будет повреждение тканей и органов, что в итоге может привести к инвалидизации и даже смерти», — рассказал врач.

Доктор также отметил, что у разных людей разная устойчивость к стрессу. Однако до конца определить, как именно организм отреагирует на то или иное шоковое воздействие, выяснить крайне сложно.