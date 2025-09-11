Что будет, если переборщить с электролитными напитками?

Многим известно, что электролиты нужны для поддержания работы нервов и мышц, стабильного артериального давления, сохранения водного баланса – поэтому свободно дополняют ими рацион, даже если потери жидкости не происходило. Однако, большинству людей электролитные напитки не нужны для восполнения водного баланса – а их избыток может даже навредить.

Кому и в каких ситуациях электролиты помогут – рассказал Эмили Митчелл, магистр наук, диетолог, специалист по диетологии и спортивному питанию verywellhealth.

Эксперт пояснил, что большинству людей для восполнения водного баланса достаточно одной воды. Электролитные напитки имеет смысл использовать в особых ситуациях, например, при длительных физических нагрузках, чрезмерном воздействии тепла, болезнях, сопровождающихся потерей жидкости.

Если принимать добавки или пить электролитные напитки без потери жидкости, можно столкнуться с избытком электролитов, что приведет к электролитному дисбалансу. Симптомами такого состояния станут усталость, тошнота, рвота, диарея, мышечные спазмы или слабость, аритмия, повышение давления и даже осложнения со стороны почек.

Как определить нужную дозу? Универсального ответа здесь не существует – важна сама ситуация. Электролитные напитки стоит иметь под рукой в случае длительных и высокоинтенсивных тренировок (более 60 минут), в жаркой и влажной среде, при восстановлении после рвоты или диареи. В этих случаях восполнение минералов необходимо для предотвращения обезвоживания.

В ситуации сильного потоотделения рекомендуется восполнять 70-80% потерянной жидкости. Для тренировок продолжительностью до двух часов можно употреблять 120–160 мг натрия и 50–100 мг калия на 450 мл электролитного напитка.

Если после употребления электролитного напитка появились головокружение, слабость, мышечные спазмы или спутанность сознания, его употребление нужно прекратить, перейдя на чистую воду. При появлении боли в груди, судорог, мышечного паралича – экстренно обратиться за медицинской помощью.