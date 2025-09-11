Как начать тренироваться после 40 лет

Физическая активность — один из самых эффективных способов замедлить процессы старения, которые запускаются после 40 лет, и сохранить качество жизни. Начать тренировки в этом возрасте лучше с ежедневной ходьбы по 15 минут с постепенным увеличением времени прогулок, рассказал «Газете.Ru» старший инструктор-методист лечебной физкультуры отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Чрезмерные нагрузки после 40 лет могут привести к травмам, перенапряжению сердца и обострению хронических заболеваний. Поэтому силовые тренировки должны быть два раза в неделю, заниматься лучше с собственным весом, эспандерами, легкими гантелями. Начинайте с упражнений с собственным весом (приседания, отжимания от стены, планка), затем уже используйте легкие гантели (1–3 кг) или резиновые эспандеры. Делайте 1–2 подхода по 10–12 повторений 2 раза в неделю. Аэробная нагрузка (ходьба, плавание, велосипед) должна занимать 150 минут в неделю и быть умеренной интенсивности. А вот растягиваться лучше ежедневно. Цель — не «накачаться», а сохранить функциональность тела», — отметил врач.

Если у вас болят суставы, по словам врача, это не значит, что заниматься спортом нельзя.