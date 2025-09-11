Как помочь мозгу оставаться в форме в течение дня

Утренний приём пищи даёт энергию нашему мозгу. Вот какие простые действия помогут в этом.

Пейте воду перед кофе. Даже лёгкое обезвоживание может ухудшить концентрацию внимания и остроту ума. Учёные доказали, что нехватка жидкости может негативно влиять на скорость обработки информации, память, внимание.

Сочетайте белки с углеводами. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови при употреблении вместе с углеводами. Также он поддерживает в устойчивом состоянии энергию и концентрацию. Для получения белка с утра подумайте о твороге, йогурте, нежирном молоке, соевом молоке, яйцах, тунце или копчёном лососе.

Ешьте ягоды. В ягодах много клетчатки, минералов, витаминов и полифенолов. Также антоцианы в их составе улучшают память и работу мозга.

Добавляйте к завтраку яйца. Они содержат холин, который критически важен для памяти, настроения, развития мозга.

Ограничьте сахар. В целом углеводы лучше получать из фруктов и цельнозерновых продуктов, чем из добавленного сахара. Исследования также показывают, что существует связь между употреблением слишком большого количества добавленного сахара и снижением когнитивных и исполнительных функций.

