Фармаколог рассказал, какие препараты перестают действовать при курении

Если пациент курит, эффективность терапии может снижаться, а в некоторых случаях препараты перестают действовать вовсе. Среди таких препаратов — обезболивающие и лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Газете.Ru» фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

«У курильщиков значительно снижен эффект бета-адреноблокаторов — препаратов, которые назначают при гипертонии, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваниях. В результате препарат быстрее выводится из организма и не успевает подействовать. Курение также снижает эффективность опиоидных обезболивающих средств. Это особенно важно знать пациентам, которым предстоят операции или которые страдают хроническими болевыми синдромами. Врачам приходится корректировать дозы или подбирать альтернативные схемы обезболивания», — объяснил специалист.

По словам Быкова, никотин изменяет скорость обмена веществ и стимулирует работу печеночных ферментов. Печень начинает работать быстрее, активнее расщепляя не только никотин, но и другие вещества, включая лекарства. Это явление называется индукцией ферментов.