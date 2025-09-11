Назван овощ, который снижает риск развития рака

Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, способного снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов.

"Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и ликопин — антиоксидант, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. При этом, термическая обработка не разрушает ликопин, а наоборот, повышает его биодоступность", - рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.

Однако, по словам врача, при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт.

