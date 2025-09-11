Десять лучших продуктов, снижающих холестерин

Защита сосудов, улучшение работы сердца и баланс липидов - полезные жиры в рационе помогают оздоровить организм. Десять продуктов, помогающих снизить плохой холестерин, назвала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

© Российская Газета

Проверенным источником омеги-3, помогающей повысить "хороший" холестерин и снизить ЛПНП, является жирная рыба. Это не только форель и семга, но также скумбрия, сельдь и сардины.

"Запекайте или готовьте на пару два или три раза в неделю", - пишет врач в своем телеграм-канале.

Второй продукт в списке - авокадо. Помимо полезного жира содержит клетчатку и витамин Е, что помогает дополнительно поддержать сердечно-сосудистую систему. Как съесть? Ирина Баранова посоветовала использовать авокадо для бутербродов с цельнозерновым хлебом, а также для салатов и смузи.

Нормализовать липидный профиль и защитить сосуды от повреждений помогут орехи.

"Грецкие орехи (особенно богаты омега-3), миндаль, фундук. Достаточно горсти в день в качестве перекуса или добавки к йогурту", - уточнила терапевт.

Источником мононенасыщенных жиров и антиоксидантов, таких как витамин Е, является оливковое масло первого холодного отжима. Не менее полезны семена льна. Оптимально использовать их в молотом виде, добавляя в каши, смузи или йогурты.

Также врач советует обратить внимание на ореховые масла (миндальное, кешью). Можно готовить из них бутербродный спред или добавить в домашний десерт.

Еще две позиции топа - темный шоколад (с содержанием какао от 70%) и семена чиа (можно заменить семенами тыквы).

"Семена добавляйте в каши, йогурты или выпечку, а шоколад рекомендую есть как десерт, ограничиваясь одним или двумя квадратиками в день", - пишет врач.

Замыкают список чеснок и зеленый чай. Приправа обладает противовоспалительными свойствами и помогает снизить уровень плохого холестерина, а напиток воздействует положительно на сосуды, благодаря антиоксидантам.

Зеленый чай также способствует снижению плохого холестерина и предотвращает окисление ЛПНП, подытожила врач.