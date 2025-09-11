Чем опасен частый прием сахарозаменителей

Сахарозаменители считаются более здоровой альтернативой обычному сахару. Но при регулярном употреблении этих веществ возможны быстрое старение мозга и развитие сахарного диабета, сообщает NEWS.ru.

Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, что подсластители «обманывают организм, создавая иллюзию поступления углеводов. В результате у человека обостряется чувство голода, и возможно переедание.

Исследование показало, что при большом количестве подсластителей в рационе мозг стареет на 62% быстрее. Кроме того, сладкий вкус подготавливает желудок к перевариванию углеводов. Если же они не поступают, организм начинает реагировать на любую дозу углеводов чувством голода. Это провоцирует переедание, что вредно для здоровья.

Сахарозаменители делятся на два типа. Фруктоза, ксилит, сорбит и стевия дают энергию, полностью усваиваются организмом и не вызывают повышенный голод. Но ацесульфам калия, сахарин, адвантам и сукралоза могут навредить здоровью.

