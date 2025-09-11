Врачи предупредили о признаках неправильной диеты

Чувство голода и плохое настроение во время диеты говорят о неправильном подходе к питанию, объяснила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказала, что ключ к комфортному и устойчивому изменению рациона лежит в грамотном сочетании продуктов.

© Lenta.ru

«Главная ошибка, которая заставляет человека страдать, — это резкое ограничение калорий и катастрофическое однообразие рациона. Организм воспринимает это как угрозу и начинает бунтовать, требуя недостающих элементов и посылая сигналы о сильном голоде. Задача состоит вовсе не в том, чтобы просто меньше есть, а в том, чтобы начать есть более качественную, насыщенную нутриентами и разнообразную пищу», — отметила Давлекамова.

По словам специалиста, функциональные продукты могут помочь с поддержанием в организме баланса полезных веществ.

«Важно интегрировать их в ежедневное меню, а не просто изредка добавлять. Например, богатый полезными веществами хлеб вместо обычного на завтрак может кардинально изменить картину дня: снижается тяга к вредным перекусам, появляется энергия. Вы перестаете бороться с голодом и начинаете давать телу именно то, что ему необходимо для баланса и здоровья. Осознанный подход, основанный на понимании потребностей организма, позволяет избежать срывов, поддерживать высокий уровень метаболизма и, что немаловажно, сохранять стабильно хорошее настроение и ясность ума. Диета перестает быть наказанием и становится инвестицией в собственное благополучие», — добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что продукт для мгновенного повышения концентрации внимания — это сахар. Как пояснил эксперт, необходимо взять один стик с сахаром, высыпать в рот и держать его там, не разжевывая и не проглатывая. Так головной мозг обеспечивается энергией для эффективной работы.