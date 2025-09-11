Какие продукты укрепят ваше здоровье после 60 лет

С возрастом нашему организму нужно получать больше определённых веществ. Вот какие виды продуктов в этом помогут.

Цельнозерновые продукты. Это важнейшие источники витаминов группы В, клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ. Более высокое потребление цельного зерна связывают с более успешным старением.

Черника. В ней много антоцианов, которые улучшают работу мозга и замедляют старение.

Крестоцветные овощи. В брокколи, цветной капусте и других подобных овощах есть антиоксиданты, клетчатка, витамины, минералы, которые нужны для здорового старения.

Орехи и семена. Один обзор показал, что взрослые, которые съедают 28 г орехов в день, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Тёмно-зелёные и листовые овощи. Согласно результатам одного исследования с участием взрослых старше 60 лет, повышенное потребление тёмно-зелёных листовых овощей улучшает способность к обучению и память.

Виноград. Антиоксидант в его составе помогает замедлить некоторые возрастные процессы.

Кофе. Одно масштабное исследование с участием пожилых связало употребление кофе с увеличением продолжительности жизни, уменьшением риска смерти от болезней сердца или рака.

Рыба. Более высокое её потребление у пожилых связывают со снижением риска смерти от различных причин.

Бобовые. Результаты одного систематического обзора показали, что более высокое потребление бобовых связано с более низким риском общей смертности и смертности от инсульта.

