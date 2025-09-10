Сколько должны спать подростки и взрослые люди

В подростковом возрасте надо спать 8-10 часов, а с 18 лет и далее сну необходимо посвящать не менее 7-9 часов, рассказала ординатор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Айлина Жулаушинова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

© unsplash

По словам специалиста, глубокий сон переносит информацию из кратковременной в долговременную память, запускает "уборку" мозга - выводит токсины через глимфатическую систему и восстанавливает нейромедиаторы (дофамин, ацетилхолин, гамма-аминомасляную кислоту).

В 14-17 лет надо спать 8-10 часов, советует ординатор. Ведь в этом возрасте мозг еще формируется, и ему нужно больше времени на "установку обновлений", отмечает она.

В пик обучаемости - 18-25 лет - сну необходимо посвящать 7-9 часов, так как велика потребность в восстановлении.

С 26 лет и далее те же 7-9 часов сна будут являться стабильным режимом для поддержания когнитивного резерва.

В целом сон - это не потерянное время, а инвестиция в производительность, подчеркивает Айлина Жулаушинова.

Также она дала несколько советов для качественного сна. Во-первых, за два часа до сна лучше исключить любые гаджеты, ведь синий свет от экрана подавляет выработку мелатонина. Во-вторых, принимать пищу лучше за три - четыре часа до сна. Третье - следите за температурой воздуха в комнате, она должна составлять порядка 18-20 градусов.

Кроме того, следует помнить, что недостаток сна может приводить к неприятным последствиям. Например, если вы спите меньше шести часов, то запускаются стрессовые системы: повышаются кортизол и давление, вследствие чего возрастает риск инфаркта.