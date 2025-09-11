Гипертоников призвали проверить психическое здоровье

У людей с повышенным давлением причиной ухудшения состояния может оказаться не только сердечно-сосудистая система, но и психическое здоровье. Об этом рассказал координатор фармацевтической программы в колледже Анхангера Линкольн Кардосо, его слова приводит издание Terra.

© Газета.Ru

По словам специалиста, хроническая тревога способна повышать артериальное давление, а высокие показатели на тонометре, в свою очередь, усиливают тревожность. Такой «замкнутый круг» представляет серьезные риски для здоровья, увеличивая риск развития болезней сердца и сосудов.

Гипертония нередко становится причиной повторяющихся головных болей, головокружения, рассеянности, ухудшения сна, повышенной утомляемости и сниженной работоспособности.

Кардосо отметил, что людям с гипертонией стоит обратиться к психиатру, если наряду с повышенным давлением наблюдаются возбуждение, чрезмерная потливость, тремор, раздражительность или бессонница. В случае выявления психических нарушений врач может рекомендовать когнитивно-поведенческую терапию, лекарственные препараты или их сочетание.