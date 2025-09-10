Топ-3 эффективных совета для укрепления иммунитета осенью

Жирные сорта рыбы, которые содержат в себе витамин D, помогают укрепить иммунитет осенью. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог и специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина.

© unsplash

«Осенью и зимой организм испытывает дефицит солнечного света, что снижает выработку витамина D — одного из ключевых элементов в поддержке иммунной системы. Стоит рассмотреть возможность приема добавок или включения в рацион продуктов, богатых этим витамином. В их числе — жирные сорта рыбы (лосось, сельдь), яичные желтки», — заявила эксперт.

Тюрина посоветовала включить в рацион и сезонные фрукты, и овощи.

«Осенью созревает множество продуктов, насыщенных полезными веществами: тыква, морковь, батат, хурма, черника, ежевика, темный виноград, рябина. Эти продукты богаты каротиноидами, антоцианами, флавоноидами, цинком — микроэлементами, которые способствуют снижению воспаления, повышению антиоксидантной защиты и укреплению иммунитета в целом», — объяснила врач.

Терапевт также обратила внимание на важность физической активности в осенний период.

«Даже умеренные физические нагрузки положительно влияют на иммунную функцию. Движение стимулирует циркуляцию крови и лимфы, ускоряя доставку питательных веществ к клеткам и выведение продуктов метаболизма. Это помогает организму быстрее реагировать на потенциальные угрозы, повышая общую устойчивость к заболеваниям», — рассказала Тюрина.

До этого врач назвала минимальную рекомендуемую порцию овощей и фруктов в осенний день.