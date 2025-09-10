Врач объяснил, как вновь не располнеть после похудения

Согласно результатам последних исследований, человек после похудения с вероятностью 70% наберет еще больше лишних килограммов, чем у него было до этого, поскольку большинство людей после жестких диет максимально расслабляются и не ограничивают себя в еде. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что похудение может быть основной целью только в случае опасного для жизни и здоровья ожирения.

«Тогда уже используются медикаментозные препараты, которые прописываются врачом. Но если вы человек, у которого есть немножко лишнего жирка, то вам лучше не худеть, а учиться рациональному отношению с пищей и, самое главное, с собой — со своими естественными ощущениями внутри», — посоветовал специалист.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо до этого говорила, что главная ошибка худеющих — ориентироваться на объем пищи, а не на ее калорийность и состав. Можно съедать небольшую по объему порцию, но она будет обладать чрезвычайно высокой энергетической ценностью, при этом не давая длительного чувства насыщения, пояснила она.