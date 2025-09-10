Эксперт предупредил об опасности шумового загрязнения

Клинический психолог Куликова рассказала, чем опасно шумовое загрязнение
Каждый житель мегаполиса подвергается шумовому воздействию: автомобили без глушителя, мотоциклы на дорогах, любители включить музыку на всю громкость и т. д. И, конечно, это не может не сказаться на здоровье. К чему может привести постоянное шумовое загрязнение, рассказала клинический психолог Елизавета Куликова.
По словам специалиста, если говорить о гигиене сна, то для полноценного отдыха человек должен спать в тихой обстановке. Резкие звуки, шумы всегда выливаются в нарушение цикла сна. В результате человек не высыпается, чувствует себя утомленным, беспокойным, может испытывать агрессию - все это негативно влияет на психику.
У детей постоянные шумы погут провоцировать нервозные состояния, внезапные вспышки страха, влиять на их спокойствие и эмоциональную стабильность.
Конечно, если человек находится в такой обстановке день или два - ничего страшного не случится, но если это происходит на протяжении длительного времени - будут серьезные последствия, связанные с нарушением сна.
Дело в том, что сон состоит из определенных циклов, которые не должны прерываться, в противном случае формируется патологический паттерн.
«Нормы циклов длятся по 2 часа, а в среднем у человека должно быть таких циклов 6. Если цикл не состоялся, 6 циклов не состоялось в нормальном режиме, то эмоциональные, психологические расстройства в перспективе настигают накопительным эффектом», — пояснила врач.
В результате начинается постоянное просыпание, с самого утра не отпускает чувство разбитости, и все это повторяется.
Как же решить проблему и избежать серьезных негативных последствий для организма? Постоянно использовать беруши или выезжать из города жители мегаполисов по понятным причинам не могут.
«Конечно, невозможно, здесь скорее речь идет об уважительном отношении друг к другу, с пониманием того, какие последствия могут произойти из-за того, что человек постоянно не спит, стрессует на работе, стрессует дома, находится постоянно в стрессе и ночью, и днем, — отметила специалист. — И если проявлять друг к другу понимание и уважение, то с этим можно справиться».