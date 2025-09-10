Эксперт предупредил об опасности шумового загрязнения

Каждый житель мегаполиса подвергается шумовому воздействию: автомобили без глушителя, мотоциклы на дорогах, любители включить музыку на всю громкость и т. д. И, конечно, это не может не сказаться на здоровье. К чему может привести постоянное шумовое загрязнение, рассказала клинический психолог Елизавета Куликова.

© unsplash

По словам специалиста, если говорить о гигиене сна, то для полноценного отдыха человек должен спать в тихой обстановке. Резкие звуки, шумы всегда выливаются в нарушение цикла сна. В результате человек не высыпается, чувствует себя утомленным, беспокойным, может испытывать агрессию - все это негативно влияет на психику.

У детей постоянные шумы погут провоцировать нервозные состояния, внезапные вспышки страха, влиять на их спокойствие и эмоциональную стабильность.

Конечно, если человек находится в такой обстановке день или два - ничего страшного не случится, но если это происходит на протяжении длительного времени - будут серьезные последствия, связанные с нарушением сна.

«У человека будет постоянно прерываться сон, независимо от того, находится он в зоне постоянного шума или причиной прерывания сна становится какой-то шумовой объект: мотоциклист, машины или голоса людей», — отметила Куликова в беседе с MK.RU.

Дело в том, что сон состоит из определенных циклов, которые не должны прерываться, в противном случае формируется патологический паттерн.

«Нормы циклов длятся по 2 часа, а в среднем у человека должно быть таких циклов 6. Если цикл не состоялся, 6 циклов не состоялось в нормальном режиме, то эмоциональные, психологические расстройства в перспективе настигают накопительным эффектом», — пояснила врач.

В результате начинается постоянное просыпание, с самого утра не отпускает чувство разбитости, и все это повторяется.

Как же решить проблему и избежать серьезных негативных последствий для организма? Постоянно использовать беруши или выезжать из города жители мегаполисов по понятным причинам не могут.