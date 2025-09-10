Проктолог оценил многослойную туалетную бумагу

Толщина влияет на удобство, но не на гигиену.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Марьяна Абрицова подчеркнула, что изделие стоит использовать только в тех случаях, когда нет возможности «подмыться».

«Сколько слоёв туалетной бумаги — не имеет значения именно для гигиены заднего прохода. Это ваше удобство. В три-четыре слоя бумага более плотная, вам более удобно её держать в руках, но от того, что слой один или слоя три-четыре, это не влияет на качество самой гигиены. Вопрос вообще использования туалетной бумаги для гигиены заднего прохода после дефекации стоит именно с точки зрения, что лучше, если есть возможность, вообще подмываться. А туалетную бумагу использовать уже тогда, когда нет возможности совершать гигиенические мероприятия с помощью воды».

