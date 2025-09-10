Опасные болезни ротовой полости, о которых не все знают

Заболевания, возникающие в ротовой полости, могут не только вызвать физический дискомфорт, но и стать признаком более серьезных патологий. Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина рассказывает о самых опасных из них.

© Нейросеть

Гингивит и пародонтит

Гингивит – опасное заболевание десен, часто вызываемое накоплением бактерий. Симптомы гингивита — покраснение и отек десен, а также их кровоточивость. Если гингивит не лечить, он может перерасти в пародонтит, более серьезное состояние, при котором происходит разрушение тканей, поддерживающих зубы. Это может привести к потере зубов и другим серьезным осложнениям.

Оральный рак

Рак ротовой полости включает в себя несколько видов злокачественных новообразований, которые могут появляться на губах, языке, деснах и боковой поверхности рта. Риск развития рака увеличивается у курильщиков, людей, злоупотребляющих алкоголем и имеющих инфекцию вирусом папилломы человека (ВПЧ). На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать, но позже могут появиться язвы, белесые или красные пятна на слизистой, затруднения при глотании и жевании. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Оральный кандидоз

Это заболевание также известно как молочница. Оно вызывается грибком рода Candida и проявляется белыми налетами как на языке, так и на внутренней поверхности щек, иногда вызывая жжение и дискомфорт. Основными факторами риска являются ослабленный иммунитет (например, при ВИЧ-инфекции), использование антибиотиков и диабет. Лечение включает противогрибковые препараты и меры по улучшению гигиеничности ротовой полости.

Стоматит

Воспаление слизистой, которое возникает по различным причинам — от травм до инфекций. Проявляется в виде болезненных язв, покраснения и отека слизистой. Чтобы избавиться от стоматита, могут быть назначены противовирусные, противогрибковые или антисептические средства. Важно не запускать течение болезни, чтобы оно не приняло хронической формы. Инна Гришина Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом

Оральный герпес

Он вызывается вирусом простого герпеса и проявляется как пузырьки и язвы губах и вокруг рта. Этот вирус передается при непосредственном контакте и может оставаться в организме бессимптомно. Обострения могут происходить из-за стресса, переутомления или простуды. Для уменьшения симптомов используются противовирусные препараты.

Синдром сухого рта

Сухость во рту, известная как ксеростомия, может быть следствием заболеваний, приема лекарств или недостаточной функции слюнных желез. Это состояние увеличивает риск кариеса и инфекций. Люди с ксеростомией должны пить больше жидкости, а если это не помогает, использовать искусственную слюну.

Воспаление слюнных желез

Слюнные железы могут подвергаться воспалению, что приводит к болезненности и отечности. Инфекции, образующиеся в результате закупоривания протоков, могут потребовать вмешательства для восстановления нормального состояния.

Чтобы избежать всех этих заболеваний, необходимо не реже одного раза в полгода посещать стоматолога и, конечно, тщательно соблюдать гигиену полости рта.