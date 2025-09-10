Диетолог объяснил, какие незаметные ошибки мешают похудеть

Многие сталкиваются с парадоксальной ситуацией: вроде бы и порции стали меньше, и от сладкого отказались, а вес стоит на месте или даже растет. Но мало просто «есть мало». Важно, что именно и в каких условиях вы едите, рассказала «Газете.Ru» Алена Барредо, диетолог-эндокринолог.

© unsplash

По словам врача, главная ошибка — ориентироваться на объем пищи, а не на ее калорийность и состав. Вы можете съедать небольшую по объему порцию, но она будет обладать чрезвычайно высокой энергетической ценностью, при этом не давая длительного чувства насыщения.

«К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад. Кажется, что это "просто перекус", но по калорийности он может равняться полноценному обеду», — объяснила она.

Дисфункция щитовидной железы также очень часто приводит к тому, что вес не уходит. Если вы питаетесь правильно и с дефицитом калорий, есть смысл проверить гормоны щитовидной железы.

«Этот орган — главный регулятор метаболизма. При его гипофункции (гипотиреозе) обмен веществ замедляется, и процесс жиросжигания блокируется. Вес начинает увеличиваться даже на фоне умеренного питания, причем часто это происходит не только за счет жира, но и из-за отеков. Тело становится рыхлым и одутловатым. Это серьезный повод обратиться к эндокринологу», — сказала эксперт.

Скрытой причиной невозможности похудеть может стать потеря мышечной массы на фоне жестких диет. Популярные монодиеты и экстремально ограничительные системы питания дают быстрый, но крайне опасный результат. Они приводят к потере не столько жира, сколько мышечной ткани.

«Мышцы — это главный "котел" для сжигания калорий в нашем организме. Чем больше мышечная масса, тем выше базовый метаболизм — то количество энергии, которое тело тратит просто на поддержание жизни. Жесткие диеты "съедают" мышцы, метаболизм падает. В итоге человеку приходится есть катастрофически мало, чтобы просто не поправляться, а любая нормальная порция еды сразу откладывается в жир. Это замкнутый круг», — отметила врач.

Неучет «жидких» калорий также может быть причиной того, что человек не худеет. Соки, сладкая газировка, алкоголь, особенно коктейли, капучино и латте — все это серьезный источник сахара и пустых калорий, которые организм практически не «регистрирует» как еду. Вы можете пить такие напитки в течение дня, не ощущая сытости, но при этом значительно перебирать свою суточную норму калорий.