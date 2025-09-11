Перечислены лучшие виды чая для облегчения головной боли

Различные травяные чаи могут помочь при головной боли. Например, они облегчают боль, воспаление, тошноту, связанные с этим состоянием.

Если у вас заболела голова, попробуйте выпить один из этих чаёв.

Имбирный чай. Учёные обнаружили, что приём экстракта имбиря или добавок уменьшает головные боли при мигрени, а также другие симптомы спустя два часа после приступа. Также имбирь может быть полезен при тошноте, вызванной головной болью.

Ромашковый чай. Есть данные, что соединения в ромашке уменьшают воспаление, помогают при тревожности, депрессии, способных спровоцировать головные боли.

Чай из коры ивы. В коре ивы есть салицин, который в организме расщепляется до салициловой кислоты, активного ингредиента препаратов, снимающих боль и отёки.

Чай из пиретрума. Экстракты и чаи из этого растения улучшают кровообращение. Это может помочь, если у вас болит голова.

Чай с гвоздикой. Вещества в гвоздике обладают антиноцицептивными свойствами, то есть воздействуют на участки мозга, связанные с восприятием боли. Одно исследование также показало, что аромат экстракта гвоздики облегчает головные боли после операции.

Лавандовый чай. Есть доказательства, что экстракты и чаи из лаванды борются с депрессией и тревогой, улучшают сон.

Мятный чай. Согласно результатам одной научной работы, нанесение мяты перечной на виски может облегчить головные боли, связанные с напряжением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.