Развеяны мифы о «вредных» продуктах для похудения

Отказ от углеводов может принести больше вреда, чем пользы. Врач-диетолог Марьяна Джутова в разговоре с «Чемпионатом» объяснила, почему эти вещества критически важны для организма и как их правильно употреблять для поддержания здорового веса.

Углеводы — главный источник энергии для человека. Они превращаются в глюкозу, которая питает клетки и обеспечивает работу мозга, мышц и внутренних органов. Без них человеку трудно сосредоточиться, настроение скачет, а силы исчезают, — подчёркивает эксперт.

Кроме энергетической функции, они регулируют пищеварение, влияют на микрофлору кишечника и даже на психоэмоциональное состояние.

Ключ к правильному питанию — не исключение, а грамотный выбор углеводов. Диетолог рекомендует обратить внимание на их качественные источники:

Эти продукты содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, обеспечивают длительное чувство сытости и предотвращают резкие скачки сахара в крови.

Согласно рекомендациям ВОЗ, углеводы должны составлять 45-65% от суточного рациона. Для человека с умеренной активностью это около 3-5 граммов на килограмм веса. Важно сочетать их с белками и жирами — например, кашу с орехами и йогуртом или пасту с овощами и сыром.

Подробнее можно почитать в материале.