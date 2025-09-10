Определена главная причина набора веса во время тренировок

Если вы встаёте на весы спустя недели занятий в спортзале и здорового питания и видите, что цифры стали больше, то причина этого - в наборе мышечной массы. И это хорошо!

Когда вы начинаете заниматься спортом, состав вашего тела начинает меняться. Сохранение мышечной массы - это один из лучших способов поддержания здоровья в пожилом возрасте. А ещё это помогает сжигать больше жира в состоянии покоя.

Полкилограмма мышц и жира выглядят совершенно по-разному. Мышцы плотнее и компактнее, а жир занимает больше места. Поэтому при наборе мышечной массы вы можете заметить очень незначительное изменение цифр на весах. При этом ваши руки и ноги станут рельефными или вам будет легче носить тяжёлые сумки с продуктами.

Есть и другие причины, по которым вы можете набирать вес, несмотря на сбалансированное питание и занятия спортом. Это может быть задержка жидкости, связанная с физическими упражнениями, употребление большого количества воды, избыток натрия, усиление аппетита.

