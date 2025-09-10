Какой продукт поможет мгновенно повысить концентрацию внимания

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сахар мгновенно повышает концентрацию внимания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Вялов россиянам, необходимо взять один стик с сахаром, высыпать в рот и держать его там, не разжевывая и не проглатывая. Так головной мозг обеспечивается энергией для эффективной работы.

Врач отметил, что сахар в настоящее время сильно демонизируют, но вредно лишь чрезмерное употребление этого продукта. Таким образом, этот лайфхак не подходит для регулярного применения. Стик с сахаром стоит использовать исключительно перед важными событиями, когда необходимо срочно взбодриться, заключил Вялов.

