Рассказываем, о чем необходимо задуматься будущим родителям

По итогам двухэтапной диспансеризации репродуктивного здоровья у 3940 человек обнаружены различные заболевания. Обследование, которое прошли уже 10 000 человек, позволяет своевременно выявить патологии и начать лечение, снижая риски при планировании беременности.

В рамках нацпроекта «Семья» женщины и мужчины от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Обследование включает консультации специалистов, УЗИ и анализы. Это поможет предотвратить осложнения и создать благоприятные условия для рождения здорового ребенка.

Ранее писали, что за последнюю неделю в Тульской области зафиксировано более трех тысяч обращений к врачам с симптомами ОРВИ. Это соответствует сезонному росту заболеваемости, при этом эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как стабильная и контролируемая.

Кроме того, физическая активность не просто улучшает форму, но и становится мощным инструментом против последствий стресса. Регулярные занятия спортом нормализуют уровень кортизола, предотвращая нарушения сна, проблемы с пищеварением и головные боли, вызванные нервным напряжением.