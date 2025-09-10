В чем риски приема пробиотиков

Пробиотики содержат полезные бактерии или дрожжи, которые похожи на те, что обитают на в нашем кишечнике. Но даже они могут вызвать некоторые неприятные побочные эффекты.

Проблемы с пищеварением. У некоторых людей при приёме пробиотиков могут возникнуть газообразование, вздутие живота, боль в желудке, диарея, запор. Обычно эти симптомы появляются в самом начале и исчезают в течение нескольких недель.

Аллергия на гистамин. Некоторые пробиотические штаммы вызывают гистаминовую реакцию в пищеварительном тракте. Она проявляется в виде слезящихся глаз, заложенности носа, незначительных кожных высыпаний, зуда кожи, припухлостей.

Головные боли. Продукты с большим количеством пробиотиков (йогурт и ферментированный сыр) содержат биогенные амины, которые могут вызывать головные боли.

Повышенный риск возникновения инфекции. В редких случаях пробиотические бактерии или дрожжи могут попасть в кровоток и вызвать болезнь.

Аллергическая реакция. Во многих пробиотиках содержится лактоза, поэтому тем, у кого непереносимость этого вещества, лучше не принимать их.

Устойчивость к антибиотикам. Пробиотические бактерии могут содержать гены устойчивости к антибиотикам. Существует вероятность передачи этих генов другим штаммам бактерий, в том числе тем, которые вызывают опасные инфекции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.