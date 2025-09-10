В чем опасность частого использования дезинфицирующего средства для рук

Антисептик для рук - это простой способ быстро уничтожить вирусы, бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы на коже. Однако важно с ним не переборщить, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

Раздражённая кожа. Дезинфицирующие средства на спиртовой основе могут плохо влиять на кожу, особенно если ими пользоваться часто или в больших количествах. Возможные побочные эффекты, с которыми вы можете столкнуться, - это отслаивание кожи, сухость, трещины, покраснение, покалывание, онемение, псориаз, экзема, кожные инфекции. Те средства, которые содержат эфирные масла, тоже могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции, чувствительность к солнцу, гиперчувствительность.

Снижение иммунитета. Повреждённая кожа снижает иммунитет. Помните, что дезинфицирующее средство для рук уничтожает и полезные, и вредные бактерии.

Проблемы с глазами. При попадании антисептика в глаза могут возникнуть раздражение, дискомфорт, синдром сухого глаза, отёк роговицы, химические ожоги.

© krisanapong detraphiphat / Getty Images

Раздражение лёгких. Вдыхание дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе, особенно в плохо проветриваемом помещении, может вызвать головную боль, головокружение, тошноту. Также исследования показывают, что вдыхание бензалкония хлорида (он входит в состав антисептиков без спирта) может быть токсичным для лёгких. Это вещество может накапливаться в них и приводить к повреждению лёгких, их воспалению, кашлю, хрипам, стеснению в груди.

Воздействие опасных химических веществ. В некоторых антисептиках есть вредные компоненты. К ним относятся бензол, этанол, триклозан.

