Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленым сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки и маргарина являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения.

"Плавленый "сыр" - это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров."Чай" в пакетиках это, по сути, пыль индийских дорог", - считает Ирина Баранова.

По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой.

Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты (без сахара), отказаться от плавленого сыра и колбасы, магазинных булочек (вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян).