Перечислены ошибки, которые уносят здоровье

Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктам куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные "чистки" направлены на то, чтобы за один день избавиться от "грязи".

"Кишечник - не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, "детокс-соки" дают краткий эффект, вымывая микрофлору", - отметил Сергей Вялов.

В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна ошибка связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно.

Третий момент - мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты, вместо своевременного обращения к врачу и лечения, до последнего верят в "народные методы", еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.