Названа доза овощей и фруктов осенью

Суточная потребность организма в овощах и фруктах составляет не менее 400 граммов, заявила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.

«Осенью рекомендовано съедать не менее 400–500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов», – рассказала эксперт в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что больше всего в свежих овощах и фруктах осенью нуждаются дети. Это укрепит иммунитет и сформирует правильные пищевые привычки.

Ранее «СП» сообщала о том, что пальмовое масло часто ругают, обвиняя его в онкологии, диабете и прочих болезнях.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».