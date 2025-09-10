Почему нас тянет к сладкому после ужина

Тяга к сладкому после еды - это обычное дело. Учёные выделяют несколько причин, почему так может происходить.

© Ferra.ru

Слишком сильное ограничение потребления сахара. Это приводит к тяге к сладостям.

Реклама еды и социальные сети. Исследования показывают, что воздействие пищевых факторов сильно повышает тягу к еде. Это касается рекламы, социальных сетей, упаковок продуктов.

Активация системы вознаграждения мозга. Сахар кажется нам вкусным, потому что он усиливает выработку серотонина и дофамина — гормонов хорошего самочувствия. Это объясняет, почему эмоциональное и стрессовое переедание так часто встречается.

© d3sign / Getty Images

Дисбаланс уровня глюкозы в крови. Несбалансированное питание может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, из-за чего вы можете захотеть сладкого. Чаще всего такое происходит, когда вы едите продукты, богатые углеводами, но без других необходимых компонентов. Лучший способ борьбы с этим - есть сбалансированные продукты, содержащие много белка, клетчатки, полезных жиров.

Вкусовые рецепторы. После еды наш организм «устаёт» от пикантных вкусов и жаждет чего-то другого. Уменьшить это желание можно, если включить в основную часть блюда сладкие вкусы наряду с кислыми, горькими, солёными и вкусом умами.

Пик тяги к еде. Исследования показывают, что тяга к сладостям и солёным закускам постепенно возрастает в течение дня и становится более выраженной вечером. Об этом сказала Джоан Сальге Блейк, зарегистрированный диетолог, профессор нутрициологии Бостонского университета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.