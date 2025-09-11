Названы лучшие консервированные продукты, снижающие холестерин

Из-за плотного графика может быть очень сложно питаться полноценно. На помощь в этом случае приходят разные консервы. Вот какие из них имеет смысл покупать, если вам нужно следить за уровнем холестерина в крови.

Консервированная тыква. Этот овощ отлично подходит как для сладких, так и для солёных блюд, в нём много клетчатки, которая снижает уровень холестерина.

Рыбные консервы. Регулярное употребление жирной рыбы, как показывают исследования, способствует улучшению липидного профиля. Связано это с высоким уровнем омега-3 в ней.

Консервированный шпинат. Одна чашка такого шпината даст вам более 5 г клетчатки, что поддерживает здоровый уровень холестерина.

Консервированная фасоль. Это мощное дополнение к диете, направленной на снижение холестерина. Доказано, что всего одна чашка фасоли в день снижает уровень общего холестерина и вредного холестерина, вероятность развития болезней сердца.

Консервированные груши. В них особенно много клетчатки: 4 г на чашку. Большая её часть - растворимая, которая способствует снижению уровня вредного холестерина.

Консервированная бамия. Она отлично подходит для борьбы с повышенным уровнем холестерина, так как содержит слизь — гелеобразное вещество, которое связывается с холестерином во время переваривания пищи и помогает выводить его из организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.