Доктор перечислил самые эффективные упражнения для снижения давления

Высокое кровяное давление - серьёзная проблема, так как оно увеличивает шансы столкнуться с болезнями сердца, инсультом, нарушениями работы почек. Доктор Ниш Манек, врач общей практики из Лондона, объяснила, как в этом могут помочь занятия спортом.

Согласно результатам одного исследования 2021 года с участием более 5000 взрослых, 30-минутная активность умеренной интенсивности почти каждый день недели может помочь при высоком давлении. К такой активности относятся тренировки, во время которых вы можете говорить, но при этом чувствуете, что ваше дыхание учащается. Например, это быстрая ходьба, езда на велосипеде, интенсивная работа по дому.

В более поздней научной работе (2023 года) были проанализированы 270 более ранних предыдущих исследований, охвативших более 15 000 человек. Оказалось, что все виды упражнений были эффективны для снижения кровяного давления, но заметнее всего улучшения были при выполнении изометрических упражнений. Они предполагают удержание статического положения (например, приседание у стены), а не непрерывное движение.

Другие полезные при гипертонии упражнения включают бег, ходьбу, езду на велосипеде, тяжёлую атлетику, высокоинтенсивные тренировки.

Для заметного снижения давления тренировки должны длиться 20–40 минут от трёх до пяти раз в неделю в течение минимум месяца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.