Диетолог развеял мифы о пальмовом масле

Пальмовое масло часто ругают, обвиняя его в онкологии, диабете и прочих болезнях. Однако, как объяснила диетолог Нурия Дианова, «страшилка» о пальмовом масле во многом основана на мифах.

По ее словам, в пальмовом масле нет трансжиров, а насыщенных жиров меньше, чем в сливочном (около 50 % против 60 %). Оно богато витаминами А и Е, которые защищают сосуды, замедляют старение и помогают профилактике атеросклероза.

Дианова пояснила, что опасные соединения (глицидиловые эфиры) могут образовываться при нагреве выше 180 °C в любых маслах, не только в пальмовом. Их количество в продукте контролируют производители.

Как отметила эксперт, в Юго-Восточной Азии пальмовое масло — основа рациона, и уровень сердечно-сосудистых заболеваний там не выше, чем в Европе.

Дианова подчёркивает: вред приносит не само масло, а переедание и несбалансированное питание. Слишком много любого жира в рационе увеличивает риски, но сама по себе «пальма» не страшнее других масел.

«Поэтому тут нужно правильное информирование населения о том, что и где мы перебираем, вместо рассказов о том, что везде эта пальма и она такая страшная. Недостаточная информированность порождает слухи абсолютно везде. Люди чего-то боятся, но не понимают, чего», - заключила диетолог в беседе с ОСН.

