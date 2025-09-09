Названы пять золотых правил для здоровья сердца

Кардиолог Сергей Бойцов назвал пять золотых правил для здоровья сердца. Их он перечислил в беседе с KP.RU.

Прежде всего Бойцов призвал отказаться от курения как обычных, так и электронных сигарет. По словам врача, все они провоцируют развитие гипертонии, атеросклероза, инфарктов, инсультов и рака.

«Не переедайте. Ожирение — это дорога к той же гипертонии, атеросклерозу и — к сахарному диабету, который бьет по сосудам и сердцу», — раскрыл он второе правило.

Кардиолог также посоветовал отказаться от излишков соли в блюдах, больше двигаться — например, ходить быстрым шагом, — и помнить, что здоровье человека важно не только для него, но и для членов его семьи.

«Понимание этого и опасности, которую несет нездоровый образ жизни, помогает найти в себе силы для выполнения правил, снижающих риски опасных заболеваний», — заверил Бойцов.

Он подчеркнул, что профилактика, раннее выявление и грамотное лечение болезней сосудов и сердца может продлить жизнь на 10 и более лет.

Ранее кардиолог Евгений Кокин объяснил разрушающее воздействие стресса на сердце. По его словам, из-за стресса повышается уровень гормонов стресса адреналина и кортизола, которые ускоряют работу сердца и сужают сосуды, что может привести к резкому повышению артериального давления.