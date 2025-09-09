Тренер объяснил, как спорт помогает бороться со стрессом

Профессиональный тренер Татьяна Гуд пояснила, что тренировки, проводимые хотя бы через день, активизируют работу всех систем организма. Наряду со здоровым сном и правильным питанием, физические нагрузки являются ключевым фактором для поддержания здоровья. Глубокий сон, по словам эксперта, позволяет организму восстановиться и наполниться энергией, что сохраняет ясность ума и бодрость тела.

Специалист обратила внимание на то, что забота о себе укрепляет ресурсы организма для противостояния жизненным трудностям. Однако она предостерегла от неправильного подхода к тренировкам. Неверно подобранная амплитуда движений или некорректная техника выполнения упражнений могут привести к болям в суставах и позвоночнике. Также вред может нанести сочетание интенсивных занятий со строгими ограничениями в питании с целью быстрого похудения.

Во время физической активности меняется гормональный фон. Вырабатываются гормоны, отвечающие за ощущение счастья и удовольствия. Дофамин поощряет достижение целей, серотонин, связанный с мышечной активностью, дает чувство гордости, а окситоцин отвечает за ощущение комфорта при командных занятиях. Эти гормоны объясняют, почему люди стремятся на тренировку даже после тяжелого дня.

При сверхдолгих и интенсивных нагрузках выделяется эндорфин, действие которого сравнимо с наркотическим, вызывая эйфорию и заглушая боль. Этот гормон является защитным механизмом. Помимо тренировок, для гармонизации внутреннего состояния эксперт рекомендует прием витаминных комплексов или БАДов, особенно при сильном стрессе, так как кортизол оказывает разрушительное воздействие на организм, поделилась Гуд в беседе с порталом «Южный федеральный».