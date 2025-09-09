Какие осенние продукты помогут улучшить память

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно 10% людей старше 45 лет отмечают ухудшение памяти. Для поддержания остроты ума важно правильно питаться. Вот какие сезонные продукты в этом вам помогут.

Семена тыквы. Их можно запечь в качестве закуски. Тыквенные семена богаты клетчаткой: на чашку приходится почти 8 г этого вещества. Исследования также показывают, что они улучшают работу мозга через ось «кишечник-мозг».

Брюссельская капуста. Она богата сульфорафаном - растительным соединением, которое содержится в крестоцветных овощах и помогает предотвратить окисление, способствует здоровью мозга.

Клюква. Её красный цвет связан с антоцианами. Эти вещества защищают нервные клетки и могут потенциально отсрочить начало болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Листовая зелень. Употребление кудрявой капусты, листовой капусты, шпината может замедлить ухудшение когнитивных функций с возрастом, улучшить память, поддержать критическое мышление. Об этом сказала Мелисса Митри, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог.

Овёс. Овсянка улучшает память, даёт энергию, помогает регулировать уровень сахара в крови. Одно небольшое исследование связывает кратковременный приём экстракта овса с улучшением работы мозга: в частности, скорости когнитивной обработки.

Грибы. Регулярное их употребление связано с улучшением памяти, исполнительных функций, способности запоминать слова. Даже всего одна порция грибов в неделю способствует поддержанию здоровья мозга.

