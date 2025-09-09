Женщин призвали обзавестись одной привычкой этой осенью

Женщин призвали осенью обзавестись одной привычкой
Женщинам осенью стоит обзавестись одной привычкой, которая существенно улучшит их здоровье, заявил гинеколог Камиль Бахтияров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бахтияров призвал женщин больше двигаться.
«Необязательно пропадать в зале или заниматься тяжелым спортом. Поверьте, даже простая регулярная активность положительно влияет на женское здоровье», — пояснил он.
По словам доктора, благодаря прогулкам улучшится кровообращение и снизится риск возникновения гормонального дисбаланса. Кроме того, физическая активность повышает настроение и положительно сказывается на работе сердца.
«Прогулка в парке на 20-30 минут уже дает большой эффект. Не стоит его недооценивать», — заключил Бахтияров.
Ранее гинеколог Наталья Личак рассказала, как осень влияет на женский организм. По ее словам, прохладная погода приводит к обострению хронических заболеваний.