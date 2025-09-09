Лучшие замороженные продукты для поддержания нормального уровня сахара

Если вам обязательно нужно следить за уровнем глюкозы в крови, то помочь в этом могут замороженные продукты. Вот на что нужно обращать внимание в супермаркетах.

© Ferra.ru

Брокколи. Из каждой чашки приготовленной замороженной брокколи вы можете получить более 5 г клетчатки. Также брокколи содержит сульфорафан, который контролирует уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.

Шпинат. Одна чашка варёного замороженного шпината содержит 8 г клетчатки, а в чашке сырого - менее 0,5 г.

Кудрявая капуста. В ней есть клетчатка, кверцетин и кемпферол. Последние два вещества - это антиоксиданты, способствующие снижению уровня сахара в крови и повышению чувствительности к инсулину.

Кукуруза. При умеренном употреблении она реже вызывает скачки уровня сахара в крови. Из одного стакана варёной замороженной кукурузы вы получите 4 г клетчатки.

Рис из цветной капусты. Каждая порция (85 г) сырой цветной капусты даёт 2 г клетчатки и 4 г углеводов.

© ALEKSEI BEZRUKOV/Getty Images

Ягоды. Они отлично подходят для поддержания в норме уровня сахара в крови благодаря содержанию клетчатки: в среднем 3 г на чашку.

Авокадо. Этот фрукт богат ненасыщенными жирами, способствующими здоровью сердца. Также он почти не влияет на уровень сахара в крови.

Рыба. Белок замедляет пищеварение, усвоение углеводов и сахара, стабилизирует уровень сахара в крови.

Креветка. Они быстро размораживаются и содержат много белка: в 85 г варёных креветок - 20 г протеина.

Очищенные эдамаме. Это отличный источник белка и клетчатки: из одной чашки вы получите 18 г и 8 г соответственно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.