Могут ли чай и кофе помочь в борьбе с усталостью

Кофеин — это не просто популярный элемент рациона. Это наиболее широко употребляемый, а в некоторых случаях и злоупотребляемый психостимулятор в мире. В этой статье мы разберём, почему кофеин бодрит, как он влияет на мозг, а также до какого часа его можно пить, чтобы избежать негативного воздействия на сон.

Следует помнить, что чрезмерное употребление кофеина может привести к беспокойству, раздражительности и даже бессоннице. На эту тему RuNews24.ru поговорил с врачом Екатериной Дмитренко.

Кофеин, содержащийся в кофе, чае, энергетиках и некоторых безалкогольных напитках, проникает в кровоток и влияет на центральную нервную систему. Основной механизм действия кофеина заключается в блокировке аденозина — нейромодулятора, который отвечает за расслабление и сонливость. Когда кофеин блокирует аденозин, уровень серотонина и дофамина возрастает, что приводит к чувству бодрости и повышенной концентрации.

«Кофеин действительно может улучшить внимательность и производительность. Однако его эффект максимально выражен у тех, кто не привык к его регулярному потреблению. У постоянных потребителей может наблюдаться толерантность, и чтобы достичь того же эффекта, потребуется больше кофеина», — рассказала эксперт.

Кофеин способен изменять активность нейронов в различных областях головного мозга, включая кору головного мозга, отвечающую за логику и (или) когнитивные функции. Исследования показывают, что умеренное потребление кофе может улучшить память, внимание и скорость реакций. Однако следует помнить, что чрезмерное употребление кофеина может привести к беспокойству, раздражительности и даже бессоннице.

Интересные факты о кофеине:

Период полураспада: Кофеин остается в организме в среднем от трех до пяти часов, но у курильщиков он выводится быстрее. Сон: Употребление кофеина за 6 часов до сна может негативно сказаться на его качестве. Чем больше, тем хуже: Взрослым людям рекомендуют ограничивать потребление кофе до 400 мг в день (это примерно 4 чашки кофе).

Когда пить кофе без ущерба для сна?

Для большинства людей последний стакан кофе стоит выпить не позже 15:00-16:00, чтобы избежать нарушений в качестве сна. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, этот временной интервал может варьироваться.

Екатерина Дмитренко подчеркивает важность самоконтроля.

«Важно прислушиваться к своему организму. Если вы заметили, что кофе влияет на ваше ночное самочувствие, стоит уменьшить его количество или время употребления».

Кофеин может быть полезным инструментом для повышения когнитивных функций и уровня энергии, однако его следует употреблять с умом. Будьте внимательны к своему организму и помните о последствиях, которые может вызвать избыток этого психостимулятора. Модерация и осознанность — главные ключи к разумному употреблению кофеина.